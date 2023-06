© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier belga, Alexander De Croo, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo polacco, Mateusz Morawiecki. Lo ha reso noto il primo in un messaggio su Twitter. La conversazione si è concentrata sulla situazione in Russia. “Resteremo in contatto nei prossimi giorni per valutare le implicazioni militari e politiche degli ultimi sviluppi”, ha scritto De Croo. (Beb)