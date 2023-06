Russia: Tajani, contrasti fra Wagner e forze armate indeboliranno azione in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Wagner è una sorta “di legione straniera” dell'esercito russo e dai contrasti sorti emergerà un indebolimento dell'azione di Mosca in Ucraina. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani al “Tg2” in merito agli ultimi sviluppi in corso in Russia. “L'Italia valuta la situazione e si preoccupa di quanto sta succedendo in Ucraina dal punto di vista militare. Sosteniamo l'Ucraina per difendere la sua integrità territoriale”, ha detto Tajani. (Res)