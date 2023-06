© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Russia sarà il primo tema del Consiglio Affari esteri dell'Ue di lunedì. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani al “Tg2” in merito agli ultimi sviluppi in corso in Russia. “Si doveva parlare soprattutto di Balcani, ma è chiaro che parleremo di quanto accade in Russia, sempre nella logica di non interferire”, ha detto il ministro. (Res)