Russia: Tajani, monitoriamo riflessi crisi su Paesi dove è presente gruppo Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia sta monitorando i riflessi della crisi russa nei Paesi dove è presente il gruppo Wagner. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani al “Tg2” in merito agli ultimi sviluppi in corso in Russia. “E' presto per dirlo, ma i riflettori sono accesi. Lavoriamo 24 ore su 24 e il governo sta seguendo attraverso i suoi strumenti tutto l'evolversi della situazione”, ha detto il ministro. (Res)