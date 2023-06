Russia: Tajani, nel G7 unità d'intenti ma non interferiremo nella crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del G7 sono uniti ma non interferiscono nelle situazioni interne della Federazione Russa. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani al “Tg2” in merito agli ultimi sviluppi in corso in Russia. “Sosteniamo l'Ucraina nel raggiungimento di una pace giusta, ovvero il ritiro dei militari russi”, ha detto Tajani. “Non si può invadere un Paese per il capriccio di sopraffarlo o per la volontà di modificare il governo in carica per sostituirlo con un altro”, ha aggiunto Tajani. (Res)