Animali: Biancofiore (Cd'I), stop Yulin, bene giornata mondiale cane in ufficio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, ironia della sorte, è la giornata mondiale del cane in ufficio che capita quasi in contemporanea con l'inizio dell'aberrante festival di Yulin, città cinese dove ogni anno vengono bolliti vivi o comunque trucidati oltre diecimila cani. Personalmente raderei al suolo quella città di veri e propri cannibali senza cuore ma mi sorprende anche che ci sia ancora chi nella nostra civile Italia, dove gli animali domestici sono ormai 62 milioni, ci sia chi ancora gli ponga assurdi divieti. Gli animali fanno parte ormai dei nostri nuclei familiari e, con tutte le accortezze e nel rispetto di regole di civile convivenza e pulizia, devono poter seguire i padroni in ogni aspetto sociale della vita. Questo porterebbe non solo ad evitare il drammatico problema dell'abbandono specie all'approssimarsi delle vacanze, ma anche a rendere tutti i padroni più sereni, visti i comprovati benefici psicologici che gli animali domestici apportano agli esseri umani. Troppo facile indignarsi per Yulin o beatificare i cani per salvataggi, soccorsi, terremoti, tragedie, valanghe ecc. gli animali vanno amati e rispettati sempre. I legislatori diano il buon esempio, subito un testo unico che regoli il benessere e l'accesso degli animali domestici in luoghi pubblici e privati, compreso il parlamento italiano, luogo dove appunto si fanno le leggi e che quindi dovrebbe esserne all'unisono il promotore . Mi congratulo quindi con la sensibilità del Presidente Ignazio La Russa, assurdo che bambini e animali domestici non possano ancora accedere agli uffici dei parlamentari e dei dipendenti". Lo dichiara la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, Noi moderati, Coraggio Italia, Udc, Maie. (Rin)