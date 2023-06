Egitto-India: visita premier Modi al Cairo, previsto incontro con presidente Al Sisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha iniziato oggi la sua visita diplomatica di due giorni al Cairo, dove incontrerà il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, e altri rappresentanti delle istituzioni del Paese. Lo ha reso noto il quotidiano egiziano “Al Ahram”, precisando che, al suo arrivo all’aeroporto della capitale egiziana, Modi è stato ricevuto dall’omologo dell’Egitto, Mostafa Madbouly. La sua visita, che è la prima per lui dal suo insediamento, nel 2014, alla presidenza del governo indiano, ha seguito l’invito ufficiale consegnatogli da Al Sisi in occasione del suo viaggio diplomatico a Nuova Delhi, lo scorso gennaio. Durante la sua visita in Egitto, che si concluderà domani, il premier indiano incontrerà anche una delegazione della comunità indiana al Cairo. Le relazioni tra Egitto e India, del resto, sono sempre state amichevoli, in particolare da quando il presidente egiziano, Jamal Abdel Nasser, e il premier indiano, Jawaharlal Nehru, fondarono, insieme al presidente della Jugoslavia, Josip Broz Tito, il Movimento dei Paesi non allineati, nel tentativo di trovare un’alternativa al bipolarismo mondiale di allora. Inoltre, le relazioni commerciali tra Nuova Delhi e Il Cairo si sono intensificate nei decenni, fino a raggiungere, nel 2022, il picco di 7,26 miliardi di dollari. All’India, ad esempio, l’Egitto si è rivolto quando il conflitto tra Mosca e Kiev ha fatto crollare le esportazioni dall’Ucraina. Attualmente, circa 3.600 indiani vivono in Egitto, dove operano circa 50 imprese del gigante asiatico, per le quali lavorano complessivamente circa 35.000 egiziani. (Cae)