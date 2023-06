Sociale: assessore Lazio, consigliera Pd crea allarmismo tra fragili, si informi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore Maselli, sottolinea anche che "stiamo inoltre provvedendo a riattivare a breve i buoni servizi per la non autosufficienza con risorse FSE/2023 per 20 milioni di euro (quindi ben tre milioni in più rispetto alla precedente Giunta che, come dice la stessa Battisti, ha finanziato per il biennio 2021/2022 17 milioni di euro) e a stanziare ulteriori 7 milioni di euro di risorse regionali per la disabilità gravissima". Come si evince dai numeri, il totale previsto "è di oltre 125 milioni di euro. A queste risorse si aggiungono le risorse statali già programmate con tre recenti deliberazioni di Giunta: 2.273.772,62 euro, per la realizzazione delle misure di sostegno al 'caregiver familiare'; 7.617.610,00 euro con il fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (il cosiddetto "Dopo di noi"); 9.690.000,00 euro con il fondo per l'inclusione delle persone con disabilità destinato alle persone con sindrome dello spettro autistico", precisa l'assessore Maselli. "Credo che i fatti dimostrino che non ci sia alcuna disattenzione bensì una maggiore attenzione e un robusto investimento di risorse economiche per le disabilità. Ci vuole coraggio a parlare di "buco Polverini" quando il vero debito lo ha lasciato la Giunta Zingaretti con un buco di 22 miliardi e 300 milioni di euro", conclude Maselli. (Com)