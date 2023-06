Polonia: presidente Duda convoca riunione dell’Ufficio di sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente polacco, Andrzej Duda, ha convocato per stasera una riunione dell’Ufficio di sicurezza nazionale. Lo ha reso noto il segretario di Stato Jacek Siewiera, a capo dell’organo. La riunione, convocata in relazione all’evolversi della situazione in Russia, avverrà con la partecipazione del premier Mateusz Morawiecki, del vicepremier Jaroslaw Kaczynski, dei ministri e dei servizi speciali, ha precisato Siewiera. (Vap)