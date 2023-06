Russia: parlamentare Krasheninnikov, amnistia ai mercenari Wagner se depongono le armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai mercenari Wagner è stata promessa un'amnistia qualora dovessero deporre le armi, ma devono agire in fretta. Lo ha detto il parlamentare e presidente della commissione della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) per l'edilizia e la legislazione statale, Pavel Krasheninnikov, citato dall'agenzia di stampa "Tass". "I combattenti del gruppo Wagner possono ancora deporre le armi ed evitare la punizione visti i loro successi durante l'operazione militare speciale (in Ucraina), ma dovrebbero farlo in fretta", ha detto Krasheninnikov. (Rum)