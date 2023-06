Milano: Arcigay Milano, Pride è atto politico, emergenza lotta per diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2023, primo anno con Giorgia Meloni premier, “ha riportato sulla cronaca l’emergenza per una vera lotta dei diritti a favore delle famiglie Lgbt+ e tutte le minoranze, sicuramente quest’anno più di altri ci ricordiamo che il Pride è un atto politico”. A sottolinearlo è Alice Redarelli, presidente del Cig Arcigay Milano, a margine dell’inizio del corteo per il Pride 2023, riunito oggi nelle vicinanze di Stazione Centrale a Milano. Il Pride è “una manifestazione di visibilità per la nostra comunità e tutte le minoranze. Oggi più che mai è importante scendere in piazza ed esserci per dimostrare non solo che ci siamo, ma che tutto il paese c’è e si schiererà a favore” ha chiarito Redarelli. In merito alle decisioni prese ieri dal Tribunale di Milano, la cronaca “ci restituisce un panorama preoccupante per migliaia di bambine e bambini che già esistono nel nostro paese, che vanno a scuola, hanno amici e hanno diritto ad una vita serena esattamente come i loro coetanei. La strumentalizzazione che viene fatta sulla gestazione per altri è puramente ideologica". Si tratta di "un’omofobia celata, tanto è vero che è una pratica regolamentata in molti paesi a cui ricorrono per l’80 per cento coppie eterosessuali, però non se ne parla. Il fatto che se ne parli solo in contesti Lgbt+ vuol dire che forse il problema per queste forze reazionarie è che ci siano due mamme e due papà, non tanto la pratica in questione" ha concluso lapresidente del Cig Arcigay Milano.(Rem)