Turchia-Russia: presidente Erdogan, “Ankara pronta a contribuire a risolvere la situazione”

- E’ fondamentale “agire con buon senso, nessuno dovrebbe trarre beneficio dagli ultimi avvenimenti in Russia” e Ankara è “pronta a contribuire alla rapida soluzione della crisi in condizioni di pace e tranquillità”. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante una conversazione telefonica con l’omologo russo, Vladimir Putin, secondo un comunicato stampa diffuso via Twitter dalla presidenza della Repubblica di Turchia. In precedenza, il Cremlino aveva diffuso un comunicato stampa nel quale riferiva che la telefonata tra i due presidenti era frutto di un’ “iniziativa della parte turca”. Inoltre, l’agenzia di stampa russa “Ria Novosti” aveva reso noto che Erdogan aveva manifestato a Putin il proprio sostegno, a seguito della ribellione della compagnia paramilitare Wagner, guidata da Evgenij Prigozhin. (Tua)