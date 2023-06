Paesi Bassi: ambientalisti Greenpeace entrano illegalmente dentro impianto di Tata Steel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di attivisti della Ong ambientalista Greenpeace hanno forzato la recinzione di un sito produttivo del gigante siderurgico Tata Steel a Velsen, vicino ad Amsterdam, per manifestare sul posto nonostante il divieto formale delle autorità locali. I dimostranti protestano contro l'inquinamento causato dalle attività di quest'impianto, considerato dall'organizzazione ambientalista come "uno degli stabilimenti metallurgici più inquinanti d'Europa e situato al centro di un'area densamente popolata". "Insieme, Greenpeace Paesi Bassi, residenti locali e attivisti chiedono che le aree più tossiche dell'impianto di Tata Steel vengano chiuse per proteggere la salute dei residenti nelle vicinanze", ha riferito Greenpeace in una nota. La reazione dell'azienda, tuttavia, non si è fatta attendere. "È inaccettabile che i manifestanti di Greenpeace entrino nell'area industriale di un'impresa anche se l'accesso è condizionato da rigide norme di sicurezza. Possono causare incidenti non intenzionali, interrompere le operazioni aziendali e causare rischi significativi per la salute e la sicurezza delle persone e l'ambiente", si legge in un comunicato di Tata Steel. (Beb)