- La strada statale 36 "Del Lago di Como e dello Spluga" è provvisoriamente chiusa al traffico a Bellano (LC) per la presenza di un'autovettura in fiamme all'interno della galleria Scoglio. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità - provvisoriamente deviata allo svincolo di Bellano - e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. (Com)