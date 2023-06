Sanità: Bertucci (Fd'I Lazio), da D'Amato ereditato situazione pessima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vedere D'Amato, ex assessore alla Sanità della Regione Lazio, in piazza alla manifestazione Cgil contro il governo, è un fatto altamente simbolico: fa sorridere, e decisamente riflettere, vista la situazione che abbiamo da lui ereditato nel Lazio proprio nel settore della sanità". Lo dichiara in una nota Marco Bertucci, presidente della commissione Bilancio del Consiglio regionale del Lazio, commentando la presenza dell'ex candidato alla presidenza della Regione nella odierna manifestazione romana del sindacato. "Gli attacchi di D'Amato al presidente Rocca sulla sanità, settore che abbiamo trovato in pessime condizioni dopo il suo operato, dimostrano la difficoltà politica nella quale si sta trovando: dichiarazioni, proclami e attacchi che lasciano presagire la necessità di una nuova ricollocazione politica. Questo non mi riguarda, ovviamente - aggiunge Bertucci -. Perché il mio pensiero è rivolto solo e soltanto a lavorare per il bene della Regione, priorità mia e dell'intera amministrazione. L'ex assessore alla sanità ripensi bene al suo operato: capirà lui stesso che ha ben poco su cui criticare la giunta del presidente Rocca", chiude il consigliere regionale di Fratelli d'Italia", conclude. (Com)