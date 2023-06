Russia: Palazzo Chigi, Meloni presiede vertice su sviluppi della crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue l’evoluzione della crisi in Russia e ha tenuto un vertice con i ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto, e i sottosegretari alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. Come si legge in una nota del governo, i ministeri di Esteri e Difesa e i servizi di intelligence in coordinamento con Palazzo Chigi stanno analizzando lo scenario, in costante contatto con gli alleati della Nato e dell’Unione europea. (Rin)