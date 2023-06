Spagna: Sanchez, accordi fra popolari e Vox sono “un ponte con il passato”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non bisogna sottovalutare "il potere distruttivo” degli accordi di coalizione raggiunti in vari enti amministrativi dal Partito popolare spagnolo e la formazione di estrema destra Vox: “sono un ponte con il passato”. Lo ha detto il presidente del governo e candidato del Partito socialista europeo spagnolo (Psoe) a un secondo mandato, Pedro Sánchez, nel corso di un comizio a Tenerife, in cui ha avvertito che non andare a votare o farlo "a prescindere da chi" si vota può significare che dopo le elezioni del 23 luglio la Spagna vedrà degli politici accordi come quelli raggiunti tra Pp e Vox dopo le elezioni comunali e regionali del 28 maggio. “Si creano aree libere, come si dice, dalla comunità Lgbti, si tolgono le bandiere Lgbti dalle facciate dei municipi, si concorda che non si rifiuta la violenza sessista, si dice che non c'è violenza sessista o che i consigli di uguaglianza vengono modificati in dipartimenti della famiglia, come se i termini di uguaglianza e famiglia fossero in conflitto", ha affermato Sanchez. (Spm)