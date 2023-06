Iran-Russia: Teheran, è una “questione interna” ma “sosteniamo lo Stato di diritto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le “tensioni tra la compagnia Wagner e lo Stato maggiore della Russia sono una questione interna di Mosca”, ma l’Iran “sostiene lo Stato di diritto nel Paese”. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri della Repubblica islamica, in una dichiarazione ripresa dall’agenzia di stampa “Fars”. Le dichiarazioni di Kanaani fanno riferimento alla ribellione messa in atto dal gruppo Wagner, definita dal presidente russo, Vladimir Putin, come una “pugnalata alla schiena”. (Irt)