Russia: fonti Telegram ucraine, mercenari Wagner giunti nella regione di Mosca

- Un canale Telegram ucraino, citando non meglio precisati "corrispondenti di guerra russi", riferisce che le avanguardie della compagnia Wagner sarebbero giunte nella regione di Mosca. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme ufficiali relativamente all'avanzata dei paramilitari guidati da Evgenij Prigozhin che da ieri hanno messo in atto una rivolta armata, accusando le autorità russe di mentire sull'andamento dell'operazione speciale. Dopo aver assunto il controllo di Rostov, ed essere penetrati nella regione di Lipetsk, la colonna di mercenari sarebbe ora entrata nella regione di Mosca, stando alle fonti citate. (Res)