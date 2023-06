Russia: “Cnn”, Usa e alleati occidentali “colti di sorpresa” dalla rivolta di Prigozhin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali sono stati “colti di sorpresa” dalla rivolta dei paramilitari del gruppo Wagner in Russia e stanno attenti a non intervenire con decisione perché il presidente russo, Vladimir Putin, potrebbe strumentalizzare qualsiasi percepito coinvolgimento dell’Occidente nella crisi. Lo riferisce una fonte vicina alla Casa Bianca all’emittente “Cnn”, secondo cui né l’intelligence Usa né i servizi segreti europei prevedevano una così rapida offensiva del capo della Wagner, Evgenij Prigozhin, verso Mosca. “La tensione tra le parti cresceva da molto tempo, ma finora non era accaduto nulla”, osserva la fonte. Lo stesso afferma una fonte d’intelligence europea, secondo cui “il clima (in Russia) si stava evidentemente surriscaldando”, ma “pochi possono aver previsto quel che aveva in mente Prigozhin”. L’Occidente, secondo gli ufficiali ascoltati dalla “Cnn”, starà a guardare quel che accade nelle prossime 24 o 48 ore. Successivamente le forze di Prigozhin potrebbero rimanere a corto di rifornimenti.(Was)