Qatar-Russia: Doha esprime “profonda preoccupazione” di fronte agli ultimi eventi

- Lo Stato del Qatar segue con “profonda preoccupazione l’evoluzione della situazione nella Federazione Russa, dopo la ribellione (del gruppo paramilitare privato Wagner) contro le Forze armate”. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri del Qatar, in un comunicato stampa ripreso dall’agenzia “Qna”. Doha, inoltre, esorta a “dare prova di massima moderazione, ricorrendo alla voce della ragione e risparmiando ai civili le conseguenze degli scontri”. “L’aggravarsi della situazione in Russia e in Ucraina”, si legge ancora nel comunicato, “avrà ripercussioni negative sulla pace e sulla sicurezza nel mondo, come anche sugli approvvigionamenti alimentari ed energetici, che erano già stati colpiti dalla crisi russo-ucraina”. (Res)