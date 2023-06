﻿Migranti: Fratoianni (Avs) a Meloni, inumano lasciarli a scafisti ma anche farli annegare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "No presidente Meloni, non è umano lasciare i migranti agli scafisti, ma non è umano neanche lasciare morire i naufraghi in mezzo al mare, e non è neanche umano farli catturare dalla Guardia costiera libica che li riporta nei lager e li riconsegna poi agli scafisti. E anche costringere i naufraghi salvati dalle Ong a ulteriori giorni di navigazione invece di mettere fine alle loro sofferenze ha ben poco di umano". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra, commentando le parole della presidente del consiglio dall'Austria. "Proprio ieri mentre il nostro parlamentare Mari spiegava nell'Aula di Montecitorio il no dell'Alleanza verdi e sinistra al rifinanziamento alla missione internazionale in Libia - prosegue -, zitti zitti avete regalato e consegnato alle milizie libiche altre due motovedette con cui continueranno a fare il lavoro sporco. Lavoro sporco perché e riprendo esattamente le parole di Mari in Parlamento - aiutare la Guardia costiera libica, sapendo di facilitare il ritorno di migliaia di persone in Libia, dove subiscono gravi e accertate violazioni dei diritti umani, rende l'Italia complice di questi crimini. Dal 2017 ad oggi sono sono stati ben 99.630 le donne, gli uomini e i bambini intercettati in mare e riportati in Libia, nei campi di detenzione, dove per mesi, se non per anni, vivono in condizioni inumane e spesso sottoposte a sevizie. E su tutto questo continua - conclude Fratoianni - il vostro ipocrita e disumano silenzio".(Rin)