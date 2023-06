Russia: ministero Esteri, Occidente non usi insurrezione per i suoi obiettivi russofobici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi occidentali non usino la situazione in corso in Russia per perseguire i propri “obiettivi russofobici”. E’ l’avvertimento del ministero degli Esteri di Mosca. “Il nostro Paese proseguirà lungo una traiettoria sovrana per garantire la propria sicurezza, tutelare i suoi valori, rafforzare il suo prestigio nell’arena internazionale e creare un ordine internazionale multipolare equo”, si legge in una dichiarazione del dicastero. “Il tentativo di insurrezione armata in corso nel Paese è ricevuto da una netta ripulsa nella società russa, che sostiene saldamente il presidente Vladimir Putin”, prosegue la dichiarazione. “Mettiamo in guardia i Paesi occidentali contro ogni possibile uso della situazione interna alla Russia per perseguire i propri fini russofobici”, ha comunicato il ministero degli Esteri, che ha parlato di “aspirazioni avventuristiche dei cospiratori” miranti a “destabilizzare la situazione”. La rivolta – ha sostenuto il dicastero – “fa il gioco dei nemici esterni del Paese”. (Rum)