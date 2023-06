Russia: Medvedev, stringiamoci attorno a Putin per combattere nostri nemici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora la cosa più importante per la vittoria contro "nemici esterno ed interno" della Russia è stringersi attorno al presidente Vladimir Putin. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitrij Medvedev, commentando gli sviluppi della rivolta armata messa in atto dal gruppo paramilitare russo Wagner. Questi nemici, secondo Medvedev, sono "affamati di fare a pezzi la nostra Patria". "Il dissenso e il tradimento sono la strada per la più grande tragedia, la catastrofe universale. Non lo permetteremo. Il nemico sarà sconfitto! La vittoria sarà nostra!", ha scritto l'ex presidente russo sul suo canale Telegram. (Rum)