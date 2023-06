Turismo: Zucconi (Fd'I), piattaforma Italcares farà differenza nel settore termale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene l’annuncio del ministero del Turismo sulla sovvenzione di un milione di euro per la piattaforma Italcares, ideata e proposta da Federterme". Lo scrive in una nota il segretario di presidenza e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi. "Un intervento importante in un settore, quello del turismo termale, che si sta pian piano riprendendo dalla forte crisi economica che l’ha colpito con la pandemia. Con questa piattaforma, ideata proprio dal presidente di Confindustria Federterme, Massimo Caputi, sono sicuro si vedranno i primi interessanti traguardi", conclude.(Com)