FI: Ronzulli, deve aprirsi salvaguardando qualità

- "Durante la riunione dei gruppi, all'interno di un ragionamento più ampio, ho detto serve rispetto per chi è qui da decenni, per l'esperienza, per chi ha costruito con il presidente Berlusconi questo partito". Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli rispondendo alle domande dei cronisti all'arrivo alla "Festa azzurra" organizzata al Castello di Novara. "Forza Italia si deve aprire e accogliere chi ha le nostre stesse idee e i nostri valori. Ma bisogna guardare anche alle capacità, alle competenze e alla qualità di chi entra, come nel caso dell'onorevole Chinnici, la cui qualità è indubbia. Non è che per paura di morire dobbiamo diventare un brodo di coltura", ha concluso. (Rin)