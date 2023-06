Russia: sindaco Mosca, lunedì sarà giorno festivo in città per “minimizzare i rischi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì prossimo a Mosca sarà un giorno festivo per “minimizzare i rischi”. Lo ha annunciato il sindaco della capitale russa, Sergej Sobyanin, in un messaggio su Telegram. Il primo cittadino di Mosca ha precisato che il 26 giugno resterà comunque un giorno di lavoro per “gli uffici governativi” e per “l’industria della difesa e i servizi cittadini”. Sobyanin ha esortato i residenti di Mosca a limitare i loro viaggi per la città. (Rum)