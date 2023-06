Infrastrutture: Ferraris (Fs), attrarre capitali privati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ad del gruppo Fs è inoltre entrato nel dettaglio degli investimenti attuali con 4mila cantieri attivi per un valore complessivo di 50 miliardi che vedono coinvolte 500 imprese. Questo anche a conferma che ormai "la sindrome Nimby è stata sostituita dalle richieste dei territori di avere nuove infrastrutture". Su questo argomento il Piano industriale del gruppo Fs prevede nei prossimi dieci anni opere per 125 miliardi di euro sul lato ferroviario e 50 miliardi per i 30mila km di strade gestite da Anas. "Il Pnnr - ha continuato Ferraris - dà un necessario boost dal punto di vista finanziario e sul metodo di fare investimenti, ma poi dobbiamo proseguire perché non possiamo correre il rischio della deindustrializzazione del Paese". (segue) (Rin)