Infrastrutture: Ferraris (Fs), attrarre capitali privati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento della circolazione di mezzi non riguarderà solo il trasporto dei passeggeri, ma anzi "sul trasporto merci, dove la maggior parte circola su strade e autostrade - secondo Luigi Ferraris - avremo un inevitabile aumento del traffico con 700 mila nuovi mezzi pesanti sulle strade europee. Se a questi numeri associamo che in Europa 1,5 milioni di patentati andrà in pensione nei prossimi tre/quattro anni e ogni anno ne patentiamo 125mila, dobbiamo evidentemente spingere sulle infrastrutture per una maggiore sostenibilità del sistema e anche per evitare di congestionare le strade". (Rin)