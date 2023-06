Russia: Barcaiuolo (Fd'I), iniziativa Prigozhin evidenzia crepe regime Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo seguendo con attenzione quanto sta accadendo in Russia alla luce delle dichiarazioni e delle iniziative intraprese da Prigozhin. E' prematuro riuscire a delineare un quadro di quello che potrà accadere, ma una cosa è certa: la Russia conferma di non essere quel monolite attorno alla figura del presidente Putin. Anzi, quanto si sta verificando in queste ore evidenzia che le crepe attorno al governo russo non riguardano soltanto le storiche e silenziate opposizioni, ma anche soggetti che hanno ricoperto ruoli importanti e non ostili al governo russo". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Michele Barcaiuolo, capogruppo in commissione Esteri e Difesa.(Rin)