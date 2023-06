Giovani: confronto tra Corti costituzionali su diritti delle generazioni future

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È possibile parlare di diritti soggettivi rispetto alla tutela dell'ambiente e della salute per chi non è ancora nato? E quali possono essere i margini di azione per il giudice costituzionale che si occupi degli effetti che le decisioni assunte oggi dalle autorità pubbliche avranno poi, in futuro, sulle nuove generazioni? È partita da questi snodi cruciali la riflessione svolta nel corso del IV incontro di studio quadrilaterale tra la Corte costituzionale italiana, il Consiglio costituzionale francese, i Tribunali costituzionali spagnolo e portoghese, che si è tenuto a palazzo della Consulta sul tema "I diritti delle future generazioni: ambiente e salute". I giudici costituzionali dei quattro paesi dell'Europa meridionale e mediterranea - informa una nota della Consulta - hanno affrontato alcuni punti cardinali dell'ampio dibattito suscitato dalla recente sentenza della Corte costituzionale federale tedesca, che ha giudicato poco ambiziosa, in relazione ai diritti delle future generazioni, la legge del 2019 che regola in Germania le misure per limitare le emissioni di gas nell'atmosfera entro il 2030. (segue) (Com)