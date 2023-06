Giovani: confronto tra Corti costituzionali su diritti delle generazioni future (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guardando all'impatto causato dai cambiamenti climatici, e alle conseguenze che essi possono determinare per l'ambiente e per la salute delle popolazioni, la prima necessità rilevata dai giudici costituzionali riuniti a Roma è stata quella di valorizzare l'azionabilità dei diritti e stimolare il legislatore a intervenire con misure incisive. La domanda sullo sfondo è come far valere i diritti delle future generazioni riferendosi a chi non è ancora nato e tenere, al tempo stesso, presenti le pretese dei più giovani, già esposti ai gravi rischi del cambiamento climatico. Anche per questi motivi, le Corti costituzionali hanno il dovere di innalzare il livello di consapevolezza, di scuotere le coscienze e di consolidare la tutela dei diritti, perché la salvaguardia dell'ambiente così come la difesa della salute pubblica costituiscono beni indivisibili. Basandosi sui principi cardine di non regressione, di proporzionalità e di solidarietà, le Corti devono prendere certamente in considerazione l'oggi ma devono proiettare lo sguardo verso il domani. (segue) (Com)