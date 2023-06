Sanità: Corrotti (Fd'I Lazio), Zingaretti e D'Amato il peggiore degli esempi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zingaretti e D'Amato "insieme in piazza a Roma per la difesa e il rilancio del servizio sanitario nazionale. Proprio loro che nel Lazio, in tema di sanità, hanno dato il peggiore degli esempi. Ricordiamo: in dieci anni hanno chiuso ospedali, perso tremila posti letto e regalato 11 milioni di euro per mascherine mai arrivate durante l'emergenza sanitaria. Hanno davvero il coraggio di manifestare?" Lo dichiara in una nota Laura Corrotti, consigliere regionale del Lazio Fratelli d'Italia. (Com)