Russia: milizia ucraina Atesh, Wagner prossima a sequestrare armi nucleari nella regione di Voronezh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo paramilitare russo Wagner è prossimo a prendere il controllo di depositi con armi nucleari nella regione di Voronezh. E’ quello che sostiene l’organizzazione militare ucraina Atesh. A detta dei suoi miliziani, distaccamenti avanzati della compagnia Wagner avrebbero raggiunto la periferia di Borisoglebsk, cittadina nella regione di Voronezh in cui si troverebbe un magazzino del ministero della Difesa russo contenente armi nucleari. “È probabile che la Federazione Russa non sarà in grado di proteggere da sola i depositi. Dopotutto, ci sono pochissime forze e risorse. È necessaria una quantità significativa di carri armati, artiglieria e fanteria professionale motorizzata. (...) E poiché ora non ci sono truppe a disposizione, l'unico modo per ottenere rinforzi è ritirare le riserve operative dal fronte”, si legge nel canale Telegram di Atesh. (Kiu)