Russia: Bonomi (Confindustria), temiamo allargamento del conflitto

23 luglio 2021

- I rapporti diretti con la Russia si sono ridotti di molto a causa delle sanzioni ma "restiamo preoccupati da un allargamento del conflitto". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi in merito alla ribellione armata del gruppo paramilitare Wagner in corso in Russia. "Temiamo per il Caucaso, il gruppo Wagner inoltre, è presente anche in Africa", ha aggiunto. "E' una preoccupazione a tutto campo con il peggiore scenario possibile di un frazionamento della Russia", ha spiegato Bonomi che questa mattina a margine del convegno dei Giovani Imprenditori a Rapallo ha incontrato i ministri Antonio Tajani e Matteo Salvini. A quanto si apprende il confronto avrebbe riguardato proprio quanto sta accadendo in Russia e i conseguenti riflessi geopolitici ed economici. Il presidente di Confindustria ha inoltre visto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, e i presidenti della regione Lombardia, Attilio Fontana, e della Sicilia, Renato Schifani. (Rin)