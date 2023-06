Russia: Tajani, quanto accade è affare interno, in contatto con nostri connazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto sta accadendo in Russia è un problema interno “e non tocca a noi interferire”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al “Tg1” in merito alla ribellione armata del gruppo paramilitare Wagner in corso in Russia. “Da ieri sera sono in contatto con l'ambasciatore (Giorgio) Starace a Mosca e la nostra rete consolare: in Russia ci sono circa 5.300 italiani e stiamo cercando di avvisarli, dicendo loro di essere prudenti e di evitare gli spostamenti”, ha detto Tajani. (Res)