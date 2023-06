Sanità: Sabatini (Fd'I Lazio), da D'Amato ereditato sistema allo sfascio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' commovente l'attenzione che il consigliere Alessio D'Amato da giorni sta dedicando al tema della sanità, prima attaccando il presidente Rocca che proprio da lui ha ereditato una sanità regionale allo sfascio, oggi scendendo in piazza per manifestare contro il Governo". E' quanto dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio della Regione Lazio Daniele Sabatini. "Un sussulto d'orgoglio da parte di chi fino a pochi mesi fa era parte di una Giunta regionale, quella guidata da Zingaretti, che fra i tanti aspetti negativi annovera anche l'assenza di dialogo con il governo centrale, nonostante fosse dello stesso colore politico - aggiunge Sabatini -. I maligni sostengono che dopo aver fallito l'elezione a presidente della Regione Lazio, aver lasciato il Pd in polemica con la segreteria nazionale, sia ora in cerca di nuove collocazioni politiche e probabili prossime avventure elettorali, motivi che sembrano giustificare l'attivismo di questi giorni e la ricerca spasmodica di visibilità". (Com)