Russia: Tajani, fronte di Mosca in difficoltà, c'è una situazione di caos

- Quanto accaduto mostra che il fronte russo è in difficoltà: “c'è una situazione di caos”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al “Tg1” in merito alla ribellione armata del gruppo paramilitare Wagner in corso in Russia. “Abbiamo detto ai russi di ritirarsi dall'Ucraina per non interferire nel diritto internazionale” e quindi non interferiremo con quanto accade, ha spiegato Tajani. “Seguiamo attentamente ciò che accade”, ha aggiunto il ministro. (Res)