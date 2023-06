Russia: Tajani, al momento non si valuta evacuazione dei cittadini italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è il momento di parlare di evacuazione degli italiani in Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al “Tg1” in merito alla ribellione armata del gruppo paramilitare Wagner in corso in Russia. “Nessun Paese del G7 o europeo ha pensato a questo, abbiamo chiesto solo di proteggere le ambasciate. Non ci sono pericoli per i nostri concittadini al momento”, ha detto il ministro. “Seguiamo la situazione minuto per minuto, come sapete l'Unità di crisi è attiva 24 ore su 24”, ha detto il ministro. (Res)