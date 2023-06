Russia: Tajani, contrasti fra Wagner e forze armate indeboliscono unità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contrasto fra il gruppo Wagner e le forze armate indebolisce l'unità russa. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al “Tg1” in merito alla ribellione armata del gruppo paramilitare Wagner in corso in Russia. “Mi auguro che la Russia alla fine decida di tornare sui suoi passi” e di porre fine all'invasione dell'Ucraina, ha detto Tajani. “La rete diplomatica italiana sta monitorando anche al di fuori dei confini dell'Ucraina e della Russia e i movimenti di Wagner nel continente africano”, ha spiegato il ministro. (Rum)