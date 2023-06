Usa-Turchia: media, tra temi discussi cooperazione nel settore Difesa e lotta al terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta da parte della Turchia di acquistare 40 caccia F-16 e relativi sistemi di modernizzazione, negoziati sugli F-35, abolizione delle sanzioni ai danni dell’industria della Difesa turca e lotta contro le organizzazioni terroristiche legate al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) e all’organizzazione dello Stato islamico (Is) in Iraq e Siria. Questi sono stati alcuni dei principali temi affrontati ieri, a Washington, durante l’incontro tra le due delegazioni turca e statunitense, guidate rispettivamente dal viceministro degli Esteri turco, Burak Akcapar, e dalla sottosegretaria di Stato Usa per gli affari politici, Victoria Nuland, secondo quanto riferisce il quotidiano turco “Sabah”. Durante la riunione, la quinta del meccanismo strategico congiunto, inoltre, le delegazioni hanno fissato l'obiettivo di 100 miliardi di dollari per il volume degli scambi commerciali tra i due Paesi. Nuland e Akcapar, quindi, hanno discusso degli ultimi sviluppi delle principali questioni regionali e internazionali, in vista del prossimo vertice dei capi di Stato dei Paesi Nato, previsto per l’11 e il 12 luglio prossimi a Vilius, in Lituania. Particolare attenzione, dunque, è stata dedicata alla richiesta di adesione della Svezia alla Nato, ma anche al conflitto in Ucraina e alla situazione nel Caucaso e in Siria, dove Ankara è impegnata da anni in operazioni contro i combattenti delle Forze democratiche siriane (Sdf, a maggioranza curda), sostenute, invece, dagli Usa. Le autorità turche, infatti, considerano le Sdf e i gruppi di combattenti curdi siriani, come le Unità di protezione del popolo (Ypg), come organizzazioni terroristiche legate al Pkk. Ieri, fonti della sicurezza che hanno chiesto di mantenere l’anonimato hanno riferito all’agenzia di stampa turca “Anadolu” che i servizi di intelligence turchi (Mit) avevano “neutralizzato” (parola utilizzata per indicare sia l’arresto, sia l’uccisione di individui classificati come “terroristi”) un “membro del consiglio esecutivo” delle Sdf, Abdurrahman Cadirci, noto anche come Esad Farasin. L’uomo, che come ha ricordato “Anadolu” è ricercato dall’Interpol, è stato “neutralizzato” nel governatorato siriano di Qamishlo e in passato ha svolto attività non meglio precisate in Europa, che gli erano valse il soprannome di Esad Avrupa. Oggi, invece, secondo il ministero della Difesa, le Forze armate turche hanno “neutralizzato” due combattenti del Pkk nel nord dell’Iraq, nell’ambito dell’operazione antiterrorismo Claw-Lock, lanciata lo scorso aprile. (Tua)