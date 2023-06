Russia: dipartimento di Stato, Usa in stretto coordinamento con alleati e partner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non modificheranno la loro posizione di sostegno all'Ucraina e continueranno a coordinarsi strettamente con alleati e partner sugli sviluppi della situazione in Russia. Lo riferisce il dipartimento di Stato in un comunicato diramato al termine della conversazione virtuale odierna tra il segretario di Stato Antony Blinken e i ministri degli Esteri di Canada (Melanie Joy), Francia (Catherine Colonna), Germania (Annalena Baerbock), Italia (Antonio Tajani), Giappone (Yoshimasa Hayashi) e Regno Unito (James Cleverly), e con l'Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza dell'Unione europea (Josep Borrell). Evgenij Prigozhin, capo del gruppo paramilitare Wagner, ha annunciato questa mattina di avere il controllo delle città di Rostov sul Don, a un centinaio di chilometri dal confine con l’Ucraina, e di Voronezh, più a nord, a circa 600 chilometri da Mosca. Una ribellione iniziata nella serata di ieri, dopo che lo stesso Prigozhin ha denunciato il bombardamento da “fuoco amico” di un accampamento militare di Wagner nell’est dell’Ucraina. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha definito la rivolta di Prigozhin “una coltellata alla schiena” del Paese e ha ordinato alle sue forze armate di attaccare le posizioni di Wagner per impedirne l’avanzata verso la capitale.(Res)