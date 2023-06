© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla D18 Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione di un pannello a messaggio variabile, dalle 22 di martedì 27 all'1 di mercoledì 28 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Castelnuovo di Porto, in entrata verso Roma/Gra (Grande raccordo anulare). Lo comunica in una nota Autostrade che, in alternativa, consiglia di percorrere la SP15a Via Tiberina verso Roma/Gra (Com)