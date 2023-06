Diritti: Magi (+Europa), famiglie arcobaleno ricorrano a Corte costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Modificare atti di nascita "di bambini che hanno 6 o 7 anni è qualcosa di persecutorio". A dirlo è il segretario di +Europa Riccardo Magi a margine del Pride Milano. "Rispetto alle decisioni dei tribunali - prosegue Magi - l'unica cosa da fare è ricorrere e sollevare la questione davanti alla Corte costituzionale". Si vuole affermare un modello di famiglia ha spiegato in seguito il segretario di +Europa ma "una democrazia deve rispettare la diversità la destra avanza sempre di più nell'attacco" e l'idea di rendere reato universale la maternità universale "è gravissima sotto diversi profili" perché "si pone in contrasto con la Carta dei diritti europea". "Sarà un'altra legge - aggiunge Magi - che finirà davanti la Corte costituzionale e nel frattempo accade che ad alcuni bambini viene detto che sono figli di un reato universale. Non so se ci rendiamo conto del livello di discriminazione e pesantezza che il governo adotta nei loro confronti". Su questo "siamo l'unica forza di politica che ha una posizione chiara sulla regolamentazione in forma solidale della gestazione per altri proprio per evitare abusi" ha concluso il segretario di +Europa. (Rem)