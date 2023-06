Giovani: Pisani (Cng), investire in istruzione, formazione e lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci troviamo di fronte a due sfide cruciali: l’aumento delle povertà e la migrazione giovanile in un Paese che ha visto diminuire la sua capacità di essere intraprendente e produttivo, risultato di un progressivo disinvestimento sulle tre leve fondamentali per la crescita socio-economica: istruzione, formazione e lavoro. Senza questi pilastri interdipendenti, lo sviluppo resta un miraggio e una promessa vuota". Lo ha detto, in occasione dell’Assemblea generale di Legacoop, la presidente del Consiglio nazionale dei giovani (Cng), Maria Cristina Pisani. "Ecco perché credo sia fondamentale creare un’alleanza generazionale per affrontare questa sfida nel modo più efficace possibile. Siamo qui per questo e vogliamo testimoniarlo. Il nostro obiettivo - ha aggiunto - è riaccendere l’ardore intraprendente del Paese, concentrando gli sforzi sulla rigenerazione delle tre leve cruciali della crescita. La forza del futuro dell’Italia risiede nei giovani e nella loro capacità di dare forma al cambiamento". (Rin)