Expo 2030: un tavolo di governo per sostenere Roma, in arrivo al Senato la mozione bipartisan (2)

- Nelle premesse all'atto sono elencati i benefici che apporterebbe l'esposizione universale all'intero sistema economico italiano. Nel complesso sono stati stimati oltre 50 miliardi di euro di ritorno economico, equivalenti a 3-4 punti del Prodotto interno lordo, e la creazione di quasi 300 mila posti di lavoro. Sono diversi però gli effetti economici sia diretti che indiretti che l'esposizione potrà generare. In particolare, gli investimenti che verranno realizzati nell'arco di 3-5 anni, per la costruzione e l'organizzazione di Expo a Roma, e i ricavi conseguiti nell'anno dell'evento, si contempla che produrranno benefici economici per 10,3 miliardi di euro. Sul breve periodo si immagina, inoltre, un ritorno economico di 18,2 miliardi di euro considerando che si stimano oltre 30 milioni di presenze nei mesi dell'esposizione, di cui ben il 40,8 per cento da flussi stranieri e il 59,2 per cento da flussi interni e quindi italiani. Tra i benefici indiretti poi va considerato un possibile incremento di 5,5 miliardi di euro sull'export, in ragione della capacità attrattiva di Expo e un impatto sul fisco pari a 6,4 miliardi di euro a fronte di un incremento del gettito incassato da Agenzia delle entrate, Inps e Regioni. (segue) (Rer)