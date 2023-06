Scozia: premier Yousaf, se l'Snp vincerà elezioni sarà un messaggio a favore dell'indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il Partito nazionale scozzese (Snp) vincerà le prossime elezioni generali, il popolo si sarà espresso chiaramente a favore dell'indipendenza. Lo ha dichiarato il primo ministro scozzese e leader dell'Snp Humza Yousaf in un discorso a un convegno dedicato all'indipendenza nella città di Dundee, nella Scozia orientale. Si tratta del suo primo comizio politico di rilievo da quando ha preso il potere a marzo e, in tale occasione, Yousaf ha promesso che, in caso di vittoria, cercherà di negoziare con Londra per ottenere l'indipendenza. "Se l'Snp vince queste elezioni, la gente avrà parlato", ha detto il premier. "Cercheremo di negoziare con il governo del Regno Unito su come concedere in modo democratico alla Scozia di diventare una nazione indipendente", ha aggiunto il leader dell'Snp. In caso di vittoria, Humza Yousaf vuole anche cominciare a "preparare il terreno" all'ingresso della Scozia nell'Unione europea, inviando a Bruxelles un rappresentante del governo scozzese. Le elezioni generali, la cui data non è ancora nota, si terranno entro la fine del 2024. (Rel)