Ue: Makhlouf, "incerto" su nuovi aumenti tassi di interesse della Bce

- Sarà necessario attendere i dati macroeconomici del mese di luglio prima di valutare un ulteriore aumento dei tassi di interesse della Banca centrale europea. Lo ha dichiarato il membro del consiglio direttivo della Bce Gabriel Makhlouf in un'intervista al quotidiano "Irish Independent". "In base ai dati a disposizione al momento, sembra che a luglio ci sarà un altro aumento di 25 punti base. Alcuni colleghi ritengono che probabilmente avremo bisogno di ulteriori aumenti in autunno. Io resto pronto a valutare i dati", ha detto Makhlouf. "Sento che siamo quasi in cima alla scala. Alcuni altri potrebbero pensare che siamo un pò più in basso, ma vedremo", ha aggiunto il membro del consiglio direttivo della Bce. (Rel)