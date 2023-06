© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro servizio sanitario ha bisogno di una cura da cavallo non pannicelli caldi, servono 30 miliardi in più di risorse per portare il nostro finanziamento alla media dei grandi Paesi europei e il Governo non sta facendo nulla. Ecco perché oggi sono piazza". Lo scrive su Twitter il consigliere regionale di Insieme per il Lazio, Alessio D'Amato.(Com)