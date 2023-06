Russia: Prigozhin (Wagner), abbiamo preso siti militari di Rostov senza sparare un colpo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paramilitari del gruppo Wagner non hanno dovuto sparare nemmeno un colpo per prendere il controllo del quartier generale del Distretto militare meridionale russo situato a Rostov sul Don. Lo ha detto il leader del gruppo Wagner, Evgenij Prigozhin, in un nuovo messaggio audio pubblicato dal suo ufficio stampa. Secondo quanto affermato da Prigozhin, i suoi uomini sono "stati attaccati da artiglieria ed elicotteri" delle forze armate russe durante il loro tragitto verso Rostov. Il leader del gruppo Wagner, inoltre, ritiene di avere il sostegno del popolo russo per quella che chiama la sua "marcia della giustizia". (Res)